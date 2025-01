Gentse kampioenenmaker Laurent Depoitre (36) stopt: "Mijn carrière zit erop"

Laurent Depoitre baande zich langs onder meer Moeskroen-Péruwelz en Aalst een weg naar het hoogste niveau. Na een passage bij Oostende belandde de spits bij KAA Gent, waarmee hij in 2015 kampioen werd.

Depoitre scoorde in dat kampioenenseizoen 13 keer. Het leverde hem een oproepingsbrief op voor de Rode Duivels. Tegen Andorra, zijn enige match met de nationale ploeg, scoorde hij ook.

De spits eindigde 2e in de Gouden Schoen na ploegmakker Sven Kums en verhuisde in 2016 naar Porto. Na een transfer naar Huddersfield, keerde hij in 2019 terug naar de Ghelamco Arena.

Na het vorige seizoen liep zijn contract af. "Ik had de voorbije maanden ergens kunnen tekenen, maar ik vond geen uitdaging in België of in het buitenland", geeft hij aan bij La Dernière Heure.

"Ik denk dat het nu duidelijk is dat ik zal stoppen. Of er moet nog iets leuks in het buitenland uit de bus komen, maar dat zou dan vooral op het vlak van levenskwaliteit leuk moeten zijn. Mijn carrière is gemaakt."