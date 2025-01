90 Minutes weet waarom Mazzu Lamkel Ze naar STVV haalde: "Hij wil een bewijs leveren"

In de eerste match van Didier Lamkel Ze als invaller voor STVV pakten de Limburgers een belangrijke zege op Westerlo. De excentrieke Kameroener scoorde niet, maar vierde bij de 1-2 wel uitbundig toen hij klaarstond om in te vallen. Daan Heymans weet waarom STVV-coach Felice Mazzu de gok met de woelwater waagt. "Hij is een peoplemanager."

Lamkel Ze als talisman. Het was opvallend hoe Felice Mazzu zijn opvallende winteraankoop aan de zijlijn in de armen viel om de winning goal te vieren. De twee lijken het al heel goed met elkaar te kunnen vinden. Hoe schat Daan Heymans, die Mazzu kent van bij Charleroi, de relatie tussen zijn oud-coach en de ex-spits van Antwerp en Kortrijk in? “Mazzu weet van zichzelf dat hij goed is met mensen. Hij ziet dit als een uitdaging. Hij denkt: “Ik ga dat wel aankunnen.” Hij ziet dit als een bewijsstuk van de peoplemanager die hij is. En ik zie dat ook wel lukken…” Lamkel Ze kreeg een contract tot juni. “Zeker voor een korte periode is het ideaal – als je goed bent met mensen – om hem naar je hand te zetten.” Gilles Mbiye-Beya spreekt ook van een goede match: “Ook voor Lamkel Ze is dit goed. Hij komt bij een club terecht waar de druk er niet op zit als je 2 keer op een rij niet wint.”

De Kameroener scoorde in het laatste derde van de match meteen punten bij zijn invalbeurt.



“Hij viel in op het moment dat zijn kwaliteiten ideaal zijn en nodig zijn”, valt Filip Joos hen bij. “Ik zag hem een allereerste keer bezig bij Standard-Antwerp. Antwerp stond 0-1 voor, hij viel op het eind in en maakte meteen 0-2. Je dacht: “Wat is dit?” Je kunt er een bal aan kwijt, hij verliest die niet…”



Mbiye-Beya: “Alleen zijn eerste controle was slecht zaterdag, voor de rest was het een heel goede invalbeurt.”



Joos is blij dat Lamkel Ze terug in ons land is. Alleen vraagt hij zich één ding af: “Is hij een speler die op kunstgras gedijt? Kunstgras versnelt en ik heb ergens het gevoel dat hij een speler is die eerder af en toe de boel vertraagt.”



Tuur Dierckx maakte volgende kanttekening: “Als STVV in de play-downs terechtkomt, weet ik niet of hij de man is met de sérieux en de clubliefde om je erin te houden.”