“Meer zelfzekere” Fem van Empel pareert kritiek: “Op die ene veldrit na rijd ik een heel goede crosswinter"

vr 17 januari 2025 08:59

Wereldkampioene Fem van Empel (Visma-Lease a Bike) surft minder autoritair door het veldritseizoen dan vorige winter. Dat ontgaat ook enkele veldritanalisten niet. "Maar wat mensen over me zeggen, maakt me niet heel veel uit", zegt de 22-jarige Nederlandse.

Vorige winter was ze "superwoman" met 19 zeges op 21 crossen. Dit seizoen is Fem van Empel veel minder dominant met 9 rozen uit 16 crossen.



"En toch kan ik voorlopig heel tevreden zijn over mijn winter. Alle crossen waarop ik mijn zinnen had gezet, heb ik gewonnen", doelt ze op het EK, de Koppenbergcross en de WB in Antwerpen, Gavere en Besançon.



"Voor de rest ben ik maar 1 keer niet op het podium geëindigd: in Namen. Ik had toen veel pech. Als je die cross buiten beschouwing laat, rijd ik tot nu toe een heel goed seizoen."



Een mening geven over een ander is gemakkelijk. Maar mij doet het niet veel. Fem van Empel

En toch galmt er hier en daar wat kritiek op de crosswinter van Van Empel.



"Wat mensen over me zeggen, maakt me niet heel veel uit. Mensen weten niet wat ik er allemaal voor doe en laat. Maar een oordeel is snel gegeven. Maar goed, ik cross voor mezelf en niet voor een ander."



Kritiek kwam er bijvoorbeeld toen Van Empel na een val in Baal alle tijd van de wereld nam om haar stuur recht te trekken. In plaats daarvan had ze kunnen doorrijden tot de nabijgelegen materiaalpost.



"Ik wist dat ik in goeie conditie was en wou mijn stuur rustig weer rechttrekken", verdedigt Van Empel die actie. "Uiteindelijk rijd ik nog een gat van 30 seconden dicht en win ik na een spannende slotronde. Knap toch!"



Druk van buitenaf

Vorige winter worstelde Van Empel met haar zelfvertrouwen, ondanks haar indrukwekkende zegereeks. Ze zei toen dat ze soms "met negatieve gedachten aan de start stond".



Hoe is dat deze winter? "Ik maak me niet meer druk als ik aan de start van een cross sta. Ik probeer van mijn eigen kracht uit te gaan, dat geeft me vertrouwen."



Het is duidelijk: Van Empel staat sterker in haar schoenen dan 1 jaar geleden. "Dat heeft ook met ervaring te maken", licht ze zelf toe.



"Ik moest al op jonge leeftijd met druk en verwachtingen van buitenaf omgaan. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan."



"Nu probeer ik dat beter en beter onder de knie te krijgen. Maar dat is nog niet altijd even gemakkelijk."

Milaan-Sanremo

Met nog 4 afspraken in haar crossagenda nadert Van Empel het hoogtepunt van het cross-seizoen: het WK in Liévin.



"Het is een heel mooi parcours, eentje dat me moet liggen. Of het er droog of nat bijligt, het zal sowieso een spektakelrijke cross worden."



Na een mogelijke 3e regenboogtrui richt Van Empel haar vizier op de weg, met getemperde ambities.



"Milaan-Sanremo zal ik in een dienende rol rijden (voor Marianne Vos). Afhankelijk van mijn vorm zullen we zien waar ik daarna aan de start zal staan."



Wil Van Empel komend voorjaar zelf nog niet meestrijden voor de knikkers? "De voorjaarsklassiekers passen het best bij mijn profiel. Maar ik vraag me af of het realistisch is om er op korte termijn te gaan winnen. Dan moet alles echt meezitten."



Ik vind de cross veel te mooi om te snoeien in mijn kalender. Fem van Empel