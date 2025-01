"Hij hoefde de bal maar te controleren!": Enorme misser duwt Antony nog meer naar uitgang bij Man United

Antony heeft met verve gedemonstreerd waarom hij naar de uitgang wordt geduwd bij Manchester United. De Braziliaan slaagde er tegen Southampton in om een niet te missen kans alsnog te verkwanselen. "Dit maakt zijn horrorcarrière nog erger", klonk het.

Het leek moeilijker om te missen dan te scoren, maar toch slaagde Antony erin om voor een open doel alsnog een huizenhoge kans de nek om te wringen. Als je het beeld op pauze zet, is het nog onwaarschijnlijker dat er geen doelpunt uit volgde.

Dan kreeg de invaller nog eens een kans van Ruben Amorim, maar overtuigen deed de Braziliaanse flankspeler allerminst. De kritiek over het Kanaal was dan ook snoeihard voor Antony.

"Dit kan het lijstje halen met de grootste missers", zei ex-Everton-speler Leon Osman op de BBC. "Wat een enorme misser. Hij hoede de bal maar te controleren." Volgens The Sun wordt "de horrorcarrière van Antony bij United alleen maar erger".

Antony ligt nog tot de zomer van 2027 vast op Old Trafford, maar toch zoekt de club al naar oplossingen. Real Betis is alvast kandidaat om de 24-jarige flankspeler (even) uit zijn lijden te verlossen met een uitleenbeurt.