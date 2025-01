Als een paraplu plooide hij zijn tegenstander dubbel. Leandro Trossard was de matchwinnaar van Arsenal met het beslissende doelpunt in de derbyzege tegen Tottenham. Maar daarnaast deed onze landgenoot ook vele monden openvallen met zijn dribbels. Een keer zette hij zijn tegenstander zó hard in de wind dat die vijf minuten naar de kant moest. Bekijk de fase hieronder.