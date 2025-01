Was het penalty of niet? De meningen na Club Brugge - Racing Genk rond de beslissende 2-1 waren verdeeld. Op het ene beeld leek Sadick achteraan de voet van Jutgla te trappen, maar op een ander dan weer niet. De VAR en ref Lawrence Visser legden de bal toch op de stip. Tzolis toonde geen genade en ging vervolgens nog in de clinch met Sadick. Bekijk de beelden hieronder.