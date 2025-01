Na 26 jaar Gary Lineker: BBC maakt drie nieuwe presentatoren van Match of the Day bekend

wo 15 januari 2025 16:26

Kelly Cates, Mark Chapman en Gabby Logan zijn de nieuwe presentatoren van Match of the Day.

Match of the Day, de populaire voetbaltalkshow van de BBC, heeft de opvolgers van Gary Lineker bekendgemaakt. Vanaf volgend seizoen zullen er voor het eerst drie presentatoren zijn: Mark Chapman, Kelly Cates en Gabby Logan. Zij zullen in een beurtrol de presentatie van de populaire Britse voetbaltalkshow op zich nemen.

Match of The Day is het vlaggenschip van de voetbalverslaggeving in Groot-Brittannië en op dat vlaggenschip is Gary Lineker al 26 jaar de kapitein.



Enkele maanden geleden werd de ex-spits van Tottenham, Barcelona en Everton verplicht om op zijn 64e de fakkel door te geven. Prompt werd er fanatiek gespeculeerd wie de opvolger zou worden van het 'Instituut Lineker'.



Maar bij de BBC moeten ze gedacht hebben dat de schoenen van Lineker niet door één persoon gevuld kunnen worden. Daarom komt er niet één presentator, maar wel drie. Zij zullen in een beurtrol de show dragen.

Gary Lineker.

De opvolgers