Movistar vist beloftevolle Duitser Michel Hessmann op na dopingschorsing

Als we de website van de UCI mogen geloven, rijdt Michel Hessmann vanaf maart 2025 voor Movistar. De 23-jarige Duitser is momenteel nog geschorst na een positieve test op een dopingafdrijvend middel.

Bij de jeugd behoorde Michel Hessmann tot een klein kransje toppers. In de Ronde van de Toekomst van 2022 haalde hij het podium (na onder meer eindwinnaar Cian Uijtdebroeks), dat jaar werd hij ook 5e op het WK tijdrijden bij de beloften.



In 2023 debuteerde hij - in dienst van latere eindwinnaar Primoz Roglic - in de Ronde van Italië. Kort daarna werd hij in een controle buiten competitie betrapt op een vochtafdrijvend middel.

Volgens het Duitse dopingagentschap kwam dit vermoedelijk door een vervuild medicijn, wellicht een ontstekingsremmer of pijnstiller. Maar omdat het risico van vervuilde medicatie ook bij de atleet ligt, werd hij toch geschorst.



Met 4 maanden kreeg Hessmann de lichtst mogelijke schorsing. Het internationale dopingagentschap WADA ging in beroep en legde de einddatum op 14 maart 2025.



Dat betekende dat het Visma-hoofdstuk werd afgesloten voor de Duitser, maar met Movistar opent zich nu wel een nieuw. Zelf communiceerde de Spaanse ploeg daar nog niet over, maar op de site van de Internationale Wielerunie UCI wordt hij wel opgenomen in de officiële selectie.