Is de BNXT League een competitie op 2 snelheden? "Huidige stand is heel confronterend voor Nederlandse clubs"

vr 17 januari 2025 12:17

De BNXT League is ongeveer halfweg en een blik op de stand doet de wenkbrauwen fronsen: meer dan ooit wordt de Belgisch-Nederlandse competitie gedomineerd door de Belgische clubs. Voormalig Belgian Lion Sam Van Rossom en Den Bosch-voorzitter Bob van Oosterhout lichten de huidige krachtsverhoudingen in de BNXT League toe. "Als het niet betert, moet je je toch afvragen wat nog de meerwaarde is voor de Belgische clubs", aldus Van Rossom.

Wie deze week de top van het klassement in de BNXT League bekijkt en niet vertrouwd is met het competitieformat, zou denken dat het hier gaat om een louter Belgische competitie. Maar de BNXT League is wel degelijk Belgisch-Nederlands, alleen blijken de Nederlandse teams tot dusver niet echt competitief met de Belgische. Terwijl de top 7 volledig Belgische kleurt, worden de laatste 8 plaatsen in de stand ingenomen door Nederlandse teams. Alleen Leeuwarden (8e) springt er nog enigszins uit en kan als enige Nederlandse club een positief rapport voorleggen nu de competitie bijna halfweg is.

Behalve Leeuwarden zitten alle Nederlandse clubs onder de 50% gewonnen wedstrijden. Dan moet je toch durven te zeggen dat je met een probleem zit. Sam Van Rossom

"Halfweg het seizoen moet je vaststellen dat een bepaalde trend zich aftekent. Behalve Leeuwarden zitten alle Nederlandse clubs onder de 50% gewonnen wedstrijden. Dan moet je toch durven te zeggen dat je met een probleem zit." Aan het woord is Sam Van Rossom. De voormalige Belgian Lion speelde tot vorig seizoen zelf in de BNXT League en volgt de competitie nog steeds op de voet, als een van de hosts van de Blockparty-podcast over de Belgisch-Nederlandse competitie. "De laatste "Belgische" zege van een Nederlands team dateert van 14 december, toen Den Bosch won van Charleroi", weet Van Rossom. Sindsdien waren er 18 BeNe-duels, telkens gewonnen door de Belgische club. "En vaak ook met een groot verschil van 20 à 30 punten", klinkt het veelzeggend.

Charleroi verloor half december als laatste Belgische club van een Nederlandse tegenstander.

Geduld

Nochtans was een van de doelstellingen bij de oprichting van de BNXT League 4 jaar geleden - naast onder meer de schaalvergroting - toch ook om het sportieve niveau op te krikken. Dat lijkt op dit moment niet meteen het geval. "Ook toen werd er al gevreesd voor het kwaliteitsverschil met de Nederlandse clubs uit de onderste regionen", herinnert Van Rossom zich. "Als je louter kijkt naar het sportieve, is er geen vooruitgang. In 4 jaar tijd lijkt de kloof eerder groter te worden dan kleiner." Dat laatste wordt gecounterd door de Nederlander Bob van Oosterhout, voorzitter van topclub Den Bosch en een van de grote pleitbezorgers van de BNXT League. "De kleinere clubs hebben echt wel stappen gezet", is Van Oosterhout overtuigd.

De huidige stand baart me geen zorgen. Ik vind het normaal dat we nu deze krachtsverhoudingen hebben. Bob van Oosterhout

Toch moet ook hij bekennen dat de huidige stand niet liegt en moet ook hij de Belgische dominantie erkennen: van de 81 Belgisch-Nederlandse duels die tot nu toe gespeeld werden, waren er amper 16 Nederlandse zeges. Dat is nog geen 20 procent. Pijnlijk voor de Nederlandse clubs, geeft Van Oosterhout toe. "Het is heel confronterend, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het stap voor stap zal verbeteren en dat we op langere termijn een "level playing field" zullen krijgen", klinkt het optimistisch. "De huidige stand baart me geen zorgen. Ik vind het normaal dat we nu deze krachtsverhoudingen hebben, simpelweg omdat de Belgische competitie jarenlang sterker was dan de Nederlandse. Je kunt niet verwachten dat dat verschil in één keer weggepoetst wordt."

Als de huidige situatie niet betert, moet je je wel gaan afvragen welke meerwaarde dit nog biedt voor de Belgische clubs. Sam Van Rossom

Van Oosterhout predikt dan ook geduld. "De Nederlandse clubs hebben echt de ambitie om stap voor stap beter te worden, maar dat vraagt tijd. Ik verwacht dat de verschillen in de komende jaren kleiner zullen worden." "Het klopt wel dat het nog een jonge competitie is", beseft ook Sam Van Rossom. "En dit jaar is er voor het eerst een Round Robin-format (waarin elke club 2x tegen de andere speelt, red). Dat moeten we misschien nog even de tijd geven en over een jaar of 2 evalueren." "Ik denk wel dat er hard gewerkt wordt vanuit de leiding van de BNXT League om bepaalde problemen op te lossen. Maar als de huidige situatie niet betert, moet je je wel gaan afvragen welke meerwaarde dit nog biedt voor de Belgische clubs."

Oostende tegen Leiden.

Degradatie

Op termijn een meer gelijke strijd is dus het doel. En Bob van Oosterhout meent dat dat ook dit seizoen al kan gebeuren. "Den Bosch, Leiden en Groningen kunnen beter dan wat ze tot nu toe laten zien hebben. Ik geloof niet dat de ranglijst over een half jaar nog zoals nu zal zijn", klinkt het. "Je zit ook met een heel brede middenmoot, waar 2 wedstrijden meer of minder gewonnen al een heel andere stand zou opleveren. En er zijn best wel wat wedstrijden geweest waarin het spannend was, maar waarin de Nederlandse club uiteindelijk - soms heel nipt - verloor." Van Oosterhout geeft wel toe dat de Belgische clubs op dit moment een stukje verder staan. "We moeten kijken wat de Belgen goed doen, wat ze beter doen en ook het competitieve meer omarmen", neemt hij ons land als voorbeeld.

Degradatie zorgt voor nervositeit en creëert een noodzaak om beter te worden. Bob van Oosterhout

Dat er dit seizoen voor het eerst een club zal degraderen, moet die competitiviteit ook aanscherpen. "Dat zorgt voor nervositeit", merkt Van Oosterhout in Nederland. "En het creëert ook een noodzaak om beter te worden. Clubs doen veel meer hun best om een beter team te hebben." Al lukt dat laatste wellicht ook net iets makkelijker met een groter budget. En dan zijn enkele Belgische clubs in het voordeel. "Maar het financiële plaatje kan niet de hoofdreden zijn voor de huidige verschillen", meent Sam Van Rossom. "Ik betwijfel dat ploegen als Aalst of Bergen een groter budget hebben dan Den Bosch, Leiden of Groningen, maar ze staan wel hoger in de stand. Blijkbaar springen zij toch inventiever om met hun centen. Ik denk dat er bij verschillende Nederlandse clubs een gebrek aan visie en ideeën is." Van Oosterhout blijft wel hoopvol en optimistisch. "De BNXT League is al een heel grote stap vooruit geweest. En dit seizoen spelen we ook voor het eerst met een volledige competitie. Dus we moeten opletten dat we daarover niet te snel oordelen. We worden met zijn allen beter", besluit hij.