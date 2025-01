Broodnodige defensieve versterking: Anderlecht huurt Braziliaan Adryelson (26) half jaar van Lyon

Anderlecht heeft een nieuwe centrale verdediger beet. Paars-wit huurt Adryelson voor de rest van het seizoen. De 26-jarige Braziliaan komt over van Lyon. Zo is hij een welgekomen versterking door de blessure van Vertonghen en het mogelijke vertrek van Zanka. Anderlecht heeft ook een aankoopoptie.

Adryelson is een 26-jarige centrale verdediger die zijn opleiding genoot bij Sport Recife in Brazilië. Hij speelde er 126 wedstrijden in de Braziliaanse eerste en tweede klasse. Bij Botagofo kroonde hij zich tot landskampioen en stond hij in de basis van de gewonnen Copa Libertadores-finale.

Ondertussen was Adryelson eigendom geworden van Olympique Lyon, dat hem in januari van 2024 overnam en weer uitleende aan zijn Braziliaanse club.

Een jaar later strijkt hij dus neer bij paars wit. "We zijn blij om Adryelson te mogen verwelkomen", zegt sportief directeur Olievier Renard. "Hij zal ons zeker extra leiderschap en ervaring bijbrengen in het hart van de defensie."

Dat hart van de verdediging kan die versterking gebruiken. Jan Vertonghen is nog even uit met een enkelblessure en Zanka staat dicht bij de exit.