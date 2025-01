Biniam Girmay en Intermarché-Wanty delen dezelfde droom: "Met revanchegevoelens in Milaan-Sanremo"

za 18 januari 2025 16:41

Na een historisch 2024 met 3 ritzeges en groen in de Tour de France wil Biniam Girmay (24) dit jaar een nieuwe stap zetten. De Eritreeër droomt luidop van een monument, een missie waar zijn performance manager in gelooft. "Bini is na de Tour rustiger geworden", klinkt het.

Biniam Girmay spreekt op stage in Spanje over een "goeie winter". "Het was superfijn bij mijn familie", lacht de kopman van Intermarché-Wanty. "Nu trainen we hier in Spanje tijdens een van de belangrijkste periodes voor het seizoen." Girmay beschouwt 2024 als "fantastisch", maar hij heeft naar eigen zeggen nog dromen. "Ik denk dan zeker aan de klassiekers. Ik probeer er top te zijn." Mocht zich de keuze opdringen tussen een trui in de grote rondes of een monument, dan is die snel gemaakt. "Absoluut een monument, zeker en vast! Ik droom ervan om te winnen of om op het podium te staan." "In mijn ploeg heb ik 100 procent vertrouwen. We hebben een sterk team met veel jong talent rond mij."

Ik droom ervan om een monument te winnen of om op het podium te staan. Biniam Girmay

Girmay plant een verhuis naar Spanje om in betere omstandigheden te kunnen trainen en antwoordt vliegensvlug op welke koers hij dolgraag wil winnen. "Milaan-Sanremo. Dat is een makkelijke keuze." "We hebben wel wat revanchegevoelens voor die koers", vult performance manager Aike Visbeek aan. "Die koers ligt hem." "Bini zag vorig jaar Jasper Philipsen winnen. Al 3 edities zit hij op de Poggio in het tweede groepje en mist hij net de aansluiting. Dat knaagt." Girmay en zijn team dromen van een monument. "De Tour heeft hem rustiger gemaakt en heeft hem meer vertrouwen gegeven." "Dat zag je al afgelopen najaar. Hij stond er meteen weer in Hamburg en Québec. Hij was erop gebrand om te bevestigen en dat is gelukt."

Thijssen in de Giro

Ook over de winterperiode toont Visbeek zich tevreden. "We hebben met Bini een goed decemberkamp gedraaid. Hij heeft nagenoeg alles kunnen doen wat hij moest doen." "We zijn tevreden en als we alles kunnen afwerken volgens plan, dan kan hij weer een stap zetten en kan hij er een niveautje bijdoen." Maar als de sterke man in de technische staf zijn gedroomde koersoverwinning mag delen, dan kijkt hij verder dan de Via Roma: "Doe mij maar Parijs-Roubaix."

Als we alles kunnen afwerken volgens plan, dan kan Bini weer een stap zetten en kan hij er een niveautje bijdoen. Aike Visbeek (Intermarché-Wanty)