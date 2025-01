Benidorm hoopt in 2029 het WK veldrijden te organiseren: "De UCI wil dat ook graag"

Zondag organiseert Benidorm voor de derde keer een Wereldbekermanche veldrijden. Over 4 jaar mikt de Spaanse badplaats nog hoger, Benidorm heeft zich kandidaat gesteld voor het WK in 2029.

De Wereldbekerwedstrijd in Benidorm is een schot in de roos. De badplaats aan de Costa Blanca ligt op een boogscheut van de trainingsoorden van de wielerploegen, de zon zorgt voor vitamine D en het publiek is massaal aanwezig voor een attractieve parkcross, met de voorbije jaren Mathieu van der Poel en Wout van Aert als winnaars.

Dat smaakt naar meer. In de Spaanse sportkrant AS laat de organisatie weten dat het droomt van het WK in 2029.

"De Internationale Wielerunie wil ook graag dat het WK hier gehouden wordt", vertelt organisator (en Spaans bondscoach) Pascual Momparler in AS.

Het dossier is ingediend, maar Momparler rekent zich nog niet rijk. "We gaan stap voor stap. Al koesteren we wel hoge verwachtingen."

In september krijgt Benidorm een si of een no.

Dit jaar vindt het WK in Frankrijk plaats. Daarna is het twee keer aan Nederland. Tussendoor, in 2027, organiseert Oostende de strijd om de regenboogtrui.