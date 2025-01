"De beste beslissing die ik ooit nam": Lance Armstrong onthult dat hij afkickte van alcoholverslaving

Lance Armstrong naast een schilderij met de tekst: "Dat was toen, dit is nu". Bij die foto doet de Amerikaanse ex-wielrenner een openhartig verhaal. Armstrong deelt dat hij verslaafd was aan alcohol en exact een jaar geleden besliste dat het zo niet meer verder kon.

"Ik geloof dat alles in het leven bekeken moet worden als een pomp of een afvoer. Een aanwinst of een nadeel. Iets positiefs of iets negatiefs. Alcohol was dat tweede geworden voor mij. Dat was mijn beslissing. En vandaag voel ik dat het de beste beslissing was die ik ooit nam."

"Zes maanden geleden liet ik vallen dat ik een stem in mijn hoofd hoorde waar ik eindelijk naar geluisterd had. Een jaar ver in dit avontuur kan ik die stem nog steeds horen. En ze zegt: 'Hey Lance, ik ben trots op je'. Dat maakt iedere keer mijn dag."