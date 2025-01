Shari Bossuyt telt dagen af tot einde schorsing: "Ze heeft zoveel doorzettingsvermogen, ik word er emotioneel van"

Meteen na de overwinning van Toon Aerts in Otegem ging Shari Bossuyt uit haar dak op de sociale media. Bossuyt zit immers in het schuitje dat Aerts vorig jaar kon verlaten. Midden juni loopt haar dopingschorsing af. Haar vriend Gerben Thijssen ziet van dichtbij hoe de verbetenheid alleen maar toeneemt naarmate die datum nadert.

"Gisteren heb ik hier nog 5,5 uur in de Spaanse zon getraind, maar zij had in de Belgische koude ook 4,5 uur afgemaald. En na haar werk gaat ze elke dag trainen."

"Ze heeft nu één groot doel: in juni wil ze er weer staan. Ik ga haar geen druk opleggen, maar ze is erop gebrand om op een hoog niveau terug te keren."

"Ze blijft vechten, gaat elke dag gaan werken met een goed gevoel. Ik word er emotioneel van als ik er nog maar over spreek", zegt hij met een krop in de keel.

Begin 2023 viel de hemel op het hoofd van Shari Bossuyt . Ze testte positief op het verboden middel dat ook Toon Aerts een schorsing van twee jaar kostte. Nochtans gaf het dopingagentschap toe dat het niet met opzet in Bossuyts lichaam was terechtgekomen. Uit de comeback van lotgenoot Aerts put Bossuyt heel wat moed. Na Aerts' zege in Otegem - zijn eerste sinds zijn rentree - jubelde ze dan ook op Instagram.

Bossuyt zit momenteel wel zonder ploeg. Zal dat in orde komen?

"Eerst was er gezegd dat ze zou mogen blijven bij Canyon/SRAM, maar dat is dan afgesprongen. Dat was jammer."

"Normaal gezien komt het in orde. Voorlopig is er nog maar een woord, want er mag niets getekend worden zolang ze geschorst is."

"Ik kan je in ieder geval garanderen dat er voldoende interesse is. Ze zou normaal gezien in een goeie ploeg terecht moeten komen", besluit Thijssen.