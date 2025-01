Opnieuw Arsenal-aanvaller out: Gabriel Jesus mist rest van seizoen door gescheurde kruisband

Wat gevreesd werd, is werkelijkheid geworden voor Gabriel Jesus. De aanvaller van Arsenal liep dit weekend in het FA Cup-duel tegen Manchester United een zware knieblessure op. Vandaag kwam het verdict: een gescheurde kruisband in de linkerknie. Einde seizoen voor de Braziliaan. En zo wordt de spoeling voorin opnieuw wat dunner bij de Gunners.