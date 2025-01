Olivier Foucart moet opstappen als coach van Duitse club Göttingen

Olivier Foucart is vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen als hoofdcoach van basketbalclub BC Göttingen. Dat maakte de rode lantaarn uit de Duitse hoofdklasse bekend. De 40-jarige Foucart kwam in de zomer van 2021 bij het team als assistent van toenmalig hoofdcoach Roel Moors. Na het vertrek van die laatste in 2023 naar Bonn, nam Foucart over.

Foucart loodste het team naar de tweede ronde van de FIBA Europe Cup en, ondanks het erg beperkte budget, naar het behoud in de hoogste afdeling. Dit seizoen staat Göttingen echter zeventiende en laatste met amper een zege in dertien matchen.

"We hebben Olivier dit seizoen met een beperkte kern voor een zware opdracht gezet. Toch is hij die aangegaan, wat niet veel trainers zouden doen. Daarvoor zijn we hem dankbaar", zegt clubvoorzitter Frank Meinertshagen.

"We moeten ook erkennen dat we er niet in geslaagd zijn hem een groter budget te geven. De resultaten zijn niet alleen zijn schuld, maar we zijn er evenmin van overtuigd dat hij het tij nog kan keren. Toch blijft dit vanuit menselijk oogpunt bijzonder moeilijk."

Foucart was in het verleden onder meer assistent bij de Belgian Lions en hoofdcoach bij tweedeklasser Waregem. Als speler kwam hij uit voor eersteklassers Aalst en Gent.