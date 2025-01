Mexicaan César Huerta wil Anderlecht snel helpen: "Ik wilde een grotere uitdaging aangaan"

di 14 januari 2025 16:42

Anderlecht gaat met César Huerta de Mexicaanse toer op. De eerste winteraanwinst moet het offensieve departement van paars-wit zuurstof geven. "Ik ben hier heel warm ontvangen", vertelt hij over zijn transfer naar België. "En Anderlecht is een goeie keuze."

De man van de grote uitspraken is hij voorlopig nog niet, maar César Huerta moet natuurlijk zijn voeten laten spreken in het Lotto Park. "Anderlecht is de grootste club in België", charmeerde hij de aanhang van RSCA meteen. "Anderlecht is me komen scouten in Mexico en na de laatste match hebben we gesproken. Ik ben zeer blij met mijn beslissing, want mijn eerste indrukken zijn zeer positief." "Ik ben hier heel warm ontvangen. Mijn ploegmaats hebben me op mijn gemak gesteld en ik zal me hier vlot kunnen aanpassen." "Ik had wat informatie ingewonnen bij Guillermo Ochoa (ex-Standard) en Lisandro Magallan, die hier nog gespeeld heeft. Ze hadden me veel goeds verteld over de sterke Belgische competitie."

Dat Liverpool ook interesse toonde in mij? Ik heb er iets over gehoord, maar dat is nooit echt concreet geworden. César Huerta

Een Mexicaan die in België komt voetballen, het is niet alledaags. Zeker voor een speler die in eigen land een smaakmaker is. "Maar ik wilde een grotere uitdaging aangaan. Dit is goed voor mijn carrière." "Dat Liverpool ook interesse toonde in mij? Ik heb er iets over gehoord, maar dat is nooit echt concreet geworden." En toch vergt zijn overgang wat aanpassing. "Ja, het weer is heel erg verschillend, maar dat zal wel lukken. Ik houd er wel van om in de koude te voetballen." "De taco's zal ik nu nog niet te veel missen. Uiteraard zal ik mijn vaderland wel missen, maar ik probeer me hier zo goed mogelijk te settelen." "Mijn mama blijft hier nog enkele dagen", gaf Huerta nog mee. "Ik ben een familieman en mijn moeder heeft me altijd gesteund." "Het klopt dat mijn grootmoeder onlangs overleden is en ik heb nu een engelbewaarder die me volgt."

César Huerta poseert met zijn shirt.

Krulletjes