Jürgen Klopp start met veel enthousiasme aan nieuw hoofdstuk bij Red Bull: "Het is een compleet andere rol"

Hoe zou het nog zijn met Jürgen Klopp? De Duitse oefenmeester verdween na zijn afscheid bij Liverpool uit de spotlights, maar begon deze maand wel officieel aan zijn nieuwe functie: Head of Global Soccer bij Red Bull. "Ik wilde een nieuwe start en dit is daar een perfecte kans voor", vertelde de Duitser vandaag op een persconferentie.

"Dat is eigenlijk exact wat ik wilde doen", verklaarde Klopp vandaag op zijn voorstelling. "Zeven maanden geleden stopte ik bij Liverpool en dat was bewust."

Hij is er sinds deze maand officieel Head of Global Soccer - in mensentaal: een adviseur voor alle Red Bull-voetbalteams, van Salzburg over Leipzig tot New York en Sao Paulo.

Tot vorig jaar, dan toch. Want Klopp besliste dat het mooi was geweest. Na 9 jaar op Anfield wilde hij tijd maken voor iets nieuws. En die kans kreeg de Duitser bij Red Bull.

Buitenstaanders zullen hem misschien eerder als een ambassadeur voor de Red Bull-clubs zien, maar Klopp wil - net als langs de zijlijn - wel degelijk stevig zijn stempel drukken.

"Ik wil niet zomaar een passant of een bekend gezicht in de kamer zijn", was de goedlachse Duitser duidelijk. "Ik wil echt van waarde zijn."

Dat zal hij niet meteen in de dagelijkse activiteiten doen. Klopps functie is er eentje als adviseur, al zal hij zich ook mengen in het wereldwijde scoutingsapparaat van de teams. Hij moet ook helpen om de trainingen en de coaches naar een hoger niveau te tillen.

"Ik wilde altijd al nieuwe dingen leren en dit voelde meteen als iets waarin ik echt geïnteresseerd was", vertelde hij. "Het is een compleet nieuwe rol."

"We zullen zien hoe het er in de praktijk allemaal aan toegaat. Er is niet één plan dat voor elk team werkt. Maar we willen de beste versie zijn die we kunnen. In elke afdeling van al onze clubs."

"Ik zal hier de persoon zijn met de meeste ervaring", besloot hij plichtbewust. "Het is een jong team, maar we zijn klaar om te knallen."

Schrik straks dus niet als de Red Bull-teams het ene pareltje na het andere ontdekken of hoge ogen beginnen te gooien op het Europese toneel.