Grandslamtoernooi of Wii Tennis? Australian Open heeft wel erg originele manier om rechtenkwestie te omzeilen

Is dit de toekomst voor de doorsnee sportliefhebber? De Australian Open pakt dit jaar uit met een wel erg bijzondere manier om alle wedstrijden van topspelers gratis te bekijken. Het grandslamtoernooi heeft niet alle uitzendrechten, maar lost het handig op dankzij ... animatiefilmpjes.

De creatievelingen die met dit idee op de proppen kwamen, krijgen op dit moment hoogstwaarschijnlijk schouderklopjes.

Australian Open doet er dit jaar alles aan om de tennisfans te laten genieten van zo veel mogelijk tennis op het grandslamtoernooi. Alleen: de Australische organisatie heeft niet alle uitzendrechten in handen. Dat is wel vaker het geval in de sportwereld.

Maar de supporters zonder bepaalde abonnementen op hun honger laten zitten? Dat doet het kampioenschap niet. De oplossing komt er in de vorm van geanimeerde YouTube-livestreams.

Zo zie je élk punt zoals het in werkelijkheid wordt gespeeld in een getekende stijl die erg lijkt op Wii Tennis. Het levert unieke beelden op, maar de kijker weet zo wel volledige matchen te verslinden.

Wat het nog specialer maakt: vlak voor het eerste punt en vlak na het laatste, verschijnen de hoofdrolspelers plots weer in levenden lijve. Zo ook bij de wedstrijd van thuisspeler Nick Kyrgios tegen Jacob Fearnley.