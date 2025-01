Gerben Thijssen "blinkt in zijn vel" dankzij eerste Tourdeelname: "Ik focus mij op de semiklassiekers"

2024 was dankzij Biniam Girmay een boerenjaar voor Intermarché-Wanty. Gerben Thijssen hing in diezelfde Tour waar Girmay het mooie weer maakte "15 dagen lang tussen zijn kader". Toch denkt hij dankzij zijn deelname een serieuze stap vooruit gezet te hebben. "Het wordt belangrijk om mij weer te tonen."

Gerben Thijssen heeft iets te bewijzen na een jaar waarop hij al te vaak op zijn honger bleef zitten. "Ik had een mooi seizoen, maar ik had iets meer overwinningen verwacht."

"Ik was vaak 2e of 3e en viel ook in de Scheldeprijs (waardoor hij de Giro miste, red). Het wordt belangrijk om mij dit jaar weer te tonen."

Was er begin 2024 nog onduidelijkheid over de sprinterspikorde bij Intermarché-Wanty, dan maakte de Tour veel duidelijk: groene Biniam Girmay overvleugelde Thijssen.

Daar had Thijssen het aanvankelijk moeilijk mee, nu veel minder. "Bini is de absolute kopman in koersen als de Ronde en Roubaix en ook in de Tour. Dat is logisch na vorig jaar. Ik heb mij daar snel bij neergelegd."