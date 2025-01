Extra Time-panel ziet de voetbalbond "hoog mikken" in zoektocht naar een nieuwe bondscoach

Technisch directeur Vincent Mannaert zoekt achter de schermen naar een opvolger voor bondscoach Domenico Tedesco. De deal met Sérgio Conceição was zo goed als rond, maar AC Milan plukte de Portugees voor de neus van de voetbalbond weg. Al vervult die naam het Extra Time-panel wel met hoop. "Dat is hoog mikken", klinkt het.

Officieel is zijn ontslag nog niet, maar Tedesco weet wel al een tijdje dat hij zijn koffers mag pakken. In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach sprak technisch directeur Vincent Mannaert met Sérgio Conceição.

"Dat is hoog mikken, het was voor iedereen een verrassing", antwoordt Franky Van der Elst op de vraag of het een hoopgevende naam is.

Ook Gert Verheyen ziet dat er in een goeie vijver wordt gevist: "Je moet iemand vinden die het wil doen en betaalbaar is. Als ze in dezelfde vijver blijven vissen krijgen we een goeie."