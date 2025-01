"Genk is enige ploeg die Club Brugge kan stoppen": Hans Cornelis voorspelt spannende bekerclash tussen ex-clubs

Een onvervalste topper met een speciaal randje voor Hans Cornelis. Club Brugge en Genk - beide ex-clubs van de verdediger - staan vanavond oog in oog in de halve finale van de Croky Cup. Cornelis schat de kansen van Club Brugge iets hoger in. "Maar Genk is de enige ploeg die hen kan stoppen."