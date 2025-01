"Geen manier om met mensen om te gaan": 90 Minutes hekelt situatie rond "dead man lying" Domenico Tedesco

Mie Ting

In de Jupiler Pro League was het nog eens tijd voor de Antwerpse derby en dat werd sportief een erg leuke match, omdat Beerschot zich een ploeg met (strand)ballen toonde. Voor die andere ploeg in paars en wit was het dan weer een zondag om snel te vergeten, want Anderlecht kwam tegen Club Brugge duidelijk een paar niveaus tekort en moest dan ook met 0-3 in het zand bijten. Komen verder aan bod: Whiskas, een pipo-manager en het Verdrag van Münster.