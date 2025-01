Zoon van Olivier Suray geeft Twente de doodsteek in de Nederlandse beker

Twente botst op Go Ahead Eagles

Het bekertoernooi van Twente is gestrand in de 1/8e finales, na een 3-1-nederlaag op het veld van de Go Ahead Eagles. Sem Steijn opende de score voor de bezoekers, maar in het laatste halfuur ging de ploeg uit Deventer erop en erover.



Mathis Suray, de zoon van ex-Anderlecht-speler Olivier, viel in en legde helemaal op het einde de eindstand vast.