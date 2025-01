Op bezoek bij de ambitieuze R.EV juniorenploeg van Remco Evenepoel: "Ik zal er zijn op het WK van 2030!"

Wat begon als een sociaal project voor Brusselse jongeren, barst stilaan uit zijn voegen. Vorige week stelde Remco Evenepoel officieel zijn R.EV Cycling Team voor. Een juniorenploeg met jongeren die ambitieuze dromen koesteren. "In zijn truitje rondrijden, voelt fameus", klinkt het bij een bezoek van Sportweekend.

Maar de nieuwe Patrick Lefevere? Die wil Evenepoel niet worden. "Hij wil gewoon iets doen voor de jeugd. Wat Kompany doet in het voetbal, wil Remco bereiken in het wielrennen", deelt vader Patrick Evenepoel.

De dubbele olympische kampioen heeft zijn juniorenteam R.EV Cycling Team voorgesteld. Een idee dat anderhalf jaar geleden startte als sociaal project voor Brusselse jongeren, maar nu is uitgegroeid tot een eliteploeg.

Moeten we de Remco Evenepoel s van de toekomst zoeken in zijn eigen team?

"Als ik in zo'n truitje rondfiets, voel ik me wel aangekeken", vertelt Hugo Percque. "Om met zijn naam op ons truitje rond te rijden, dat is wel fameus."

Niet alleen R.EV siert de truitjes van de jongeren. Remco Evenepoel zelf is heel betrokken bij het project. Van barbecues, over loopjes tot lange trainingen: de Belgische topper staat paraat.

"We mogen nog halfdood op onze fiets zitten, iedereen zal zijn best blijven doen om naast Remco te blijven rijden. We blijven met alle plezier zo afzien", glimlacht Oskar De Meester.

Dat allemaal voor het grote doel: het WK wielrennen van 2030 in Brussel.

"Ik ben zeker dat hij ons heel goed op de voet volgt", maakt Yasu Vervoort zich geen zorgen onder de vleugels van mentor Evenepoel. En de jongeling is er zeker van: "Ik zal er zijn op dat WK!"