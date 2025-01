Om Tadej Pogacar te paaien? Giro stelt parcours voor met mini-excursie in Slovenië en Strade-rit

Goed nieuws, Girini. Vandaag werd het parcours van de Giro d'Italia van 2025 voorgesteld. Met de startplaats voor het eerst in Albanië, een opvallend ommetje in Slovenië, een verraderlijke rit op de gravelwegen rond Siena en een loodzware apotheose in de Alpen stelden de parcoursbouwers opnieuw niet teleur. Hieronder meer duiding.

Start in Albanië

De 108e editie van de Giro begint met drie etappes in Albanië. Dit is pas de vijftiende keer dat de koers buiten Italië van start gaat. De openingsrit is een heuvelachtige etappe tussen Durrës en Tirana, gevolgd door een individuele tijdrit van 13,7 kilometer in de Albanese hoofdstad op de tweede dag.

Deze buitenlandse start vergde langdurige onderhandelingen met de Albanese autoriteiten, wat de presentatie van het volledige parcours met twee maanden vertraagde.

Strade-rit en Sloveense escapade

De eerste twee weken van de Giro bevatten meerdere verraderlijke etappes. De negende rit, op 18 mei, voert tussen Gubbio en Siena over 30 kilometer gravelwegen, geïnspireerd door de beroemde Strade Bianche. Ook de elfde etappe, met de beklimming van de Alpe San Pellegrino (1.623 meter), belooft spektakel.

Nog een van de meest in het oog springende etappes is de 14e rit, die op 24 mei finisht in het Sloveense Gorizia. Deze etappe voert de renners 40 kilometer over Sloveens grondgebied. Een poging Pogacar opnieuw aan de start van de Giro te krijgen?

Apotheose in de Alpen

De strijd om de roze trui zal pas in de laatste week van de koers worden beslist, met vier loodzware bergetappes in het noorden van Italië. De zestiende etappe eindigt op 27 mei in San Valentino, gevolgd door een aankomst in Bormio een dag later. De negentiende etappe (30 mei) finisht in Champoluc na drie beklimmingen van de eerste categorie.

Het hoogtepunt is echter de twintigste etappe op 31 mei, met een aankomst op Sestrière. Hier moeten de renners eerst de Colle delle Finestre (2.178 meter), het dak van deze Giro, trotseren. Het is van 2018 geleden dat de Giro over deze mythische klim heen ging. Toen schudde Chris Froome er een spraakmakende (en allesbeslissende) solo van 80 kilometer uit zijn benen.

Rome als eindpunt

Na een lange transfer rijden de coureurs op 1 juni naar Rome voor de traditionele slotrit. De finale speelt zich af op een circuit langs de iconische monumenten van de hoofdstad.

De 2025-editie van de Giro omvat uiteindelijk in totaal 3.413 kilometer, met een indrukwekkend hoogteverschil van 52.500 meter, ruim 10.000 meter meer dan vorig jaar.