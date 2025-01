Nauwelijks balbezit en amper goals, toch staat Standard op zucht van top 6: "Ze trekken er zich niets van aan"

di 14 januari 2025 07:10

Niemand lijkt er echt op te letten, maar Standard is zich zachtjesaan weer een weg naar de top 6 aan het banen. De Rouches zijn dit seizoen de koning van het defensieve blok en loeren telkens op 1-0-zeges. Afgelopen weekend was het weer prijs tegen Kortrijk. "Eigenlijk moeten we zeggen: "Chapeau, Leko"", klonk het in Extra Time.

Gemiddeld 39,7% balbezit - niemand doet slechter in de Jupiler Pro League - en amper 13 goals in 21 wedstrijden. Voor spektakel hoef je dit seizoen zeker niet aan de boorden van de Maas te zijn. Maar Standard heeft zich dit seizoen wel een speelstijl aangemeten waarmee het doet wat het moet doen: punten rapen. In Extra Time konden ze er dan ook niet meer omheen. "Het is niet dat het een topprestatie was afgelopen weekend tegen Kortrijk, maar ze staan er wel", begon Filip Joos over de Rouches. "Wat doen ze eigenlijk goed?", vraagt hij zich daarna af. Iets waar Gert Verheyen een poepsimpel antwoord op heeft. "Verdedigen", grijnst hij. "Niet met topverdedigers, maar ze doen het allemaal samen. Spitsen Ayensa en Zeqiri lopen zich de pleuris om in dat blok te blijven. Dat zijn de eerste stoorzenders en dat doen ze goed."

Ze speelden thuis tegen Kortrijk en lieten de bal gewoon aan de tegenstander. Ongelooflijk eigenlijk. Gert Verheyen