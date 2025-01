LIVEBLOG EK shorttrack: individueel zilver voor Desmet en een nieuwe finale voor de estafetteploeg

België samen met Nederland naar estafettefinale

Met een tweede plaats in hun halve finale hebben de Belgische mannen zich opnieuw geplaatst voor de EK-finale van de 5.000 meter.



Even leken ze in de problemen te komen toen de Turkse schaatsers zich in de kop van de wedstrijd roerden, tot ze vielen.



Desmet en co wisten dat ze gewoon in het spoor van Nederland moesten finishen, wat ze ook deden.



Vorig jaar werd het zilver, morgen om 16.58 uur schaatsen ze in de finale voor een nieuwe medaille. Graag tot dan!