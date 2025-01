Leeuwarden houdt Nederlandse eer hoog en verslaat Antwerp Giants overtuigend in BNXT League

Na een stevig tweede kwart van Leeuwarden leek de kloof te groot voor de Antwerp Giants om nog terug te komen. Tot in het vierde kwart, wanneer de bezoekers in een mum van tijd tot op drie punten naderen, met op dat moment nog vier minuten te spelen. Leeuwarden moest er hard voor werken, maar sleepte voor eigen publiek in die laatste minuten toch de overwinning binnen: 90-76.

Opvallend

De trots van het Nederlandse basketbal ligt in de handen van Leeuwarden. Het team is de enige Nederlandse ploeg met een positief winstpercentage. Met elf zeges in achttien wedstrijden, waarvan vijf tegen een Belgisch team, houdt het Antwerpen achter zich in het klassement na deze overwinning.