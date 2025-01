Knoop is doorgehakt: Belgische voetbalbond beslist om Domenico Tedesco te ontslaan

Het onvermijdelijke is gebeurd. De sportieve commissie van de Belgische voetbalbond heeft besloten om afscheid te nemen van Domenico Tedesco. Twee jaar geleden nam de Italiaanse Duitser een veelbelovende start als bondscoach, maar het enthousiasme veranderde snel in kritiek. Vooral tijdens én na het EK maakte Tedesco een bijzonder slechte beurt.

De vraag was niet langer óf Domenico Tedesco ontslagen zou worden als bondscoach, maar wel wanneer.

Vandaag dus.



Vrijdag besliste de sportieve commissie van de Belgische voetbalbond tijdens een meeting om de samenwerking met de coach, die nog een contract had tot het WK van 2026, stop te zetten.



De zoektocht naar een nieuwe bondscoach is al volop aan de gang.

Na het teleurstellende EK van vorige zomer begon de stoel van Tedesco voor het eerst stevig te wankelen. In een makkelijke groep konden de Duivels zich maar met veel moeite plaatsen voor de volgende ronde, waar Frankrijk te sterk bleek. Tactisch én communicatief maakte Tedesco een onzekere indruk.

Die teneur zette zich ook verder in de Nations League.

Buiten korte opflakkeringen - zonder resultaat - tegen Frankrijk en Italië kon Tedesco nooit de negatieve teneur rond zijn persoon keren. Afzeggingen van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne hielpen hem niet. Na een pijnlijke nederlaag in Israël, die de bondscoach in de hand werkte door een risicovolle selectie, was de bodem bereikt.



Dat Tedesco zelfs geen commentaar gaf op de loting van de WK-voorronde was hét teken dat ook de Belgische voetbalbond geen toekomstperspectief meer zag.