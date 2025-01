Kijk vanaf 21.20 uur naar Extra Time met Sam Kerkhofs, Franky Van der Elst en Gert Verheyen

Het Belgische voetbaljaar 2025 werd afgelopen weekend op gang getrapt met een amusante Antwerpse derby, een duidelijk lesje van Club Brugge aan het adres van Anderlecht en een wereldgoal in 't Kuipje. In Extra Time blikt Filip Joos vanavond terug met Sam Kerkhofs, Franky Van der Elst en Gert Verheyen. Kijk vanaf 21.20 uur live op VRT Canvas of VRT Max.