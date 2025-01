Geen Belgische driekleur als je al kampioen bent? Modegoeroe Bart Wellens dacht daar anders over

Thibau Nys zal al zeker tot en met het volgende EK in november moeten crossen in zijn witte EK-outfit, al dan niet met witte broek. Een geforceerd huwelijk met de Belgische vlag wordt niet toegelaten door het UCI-reglement.

Bart Wellens ging in zijn hoogdagen wél de uitdaging aan. Wellens won in 2003 het WK in Monopoli en won een jaar later - begin 2004 - als wereldkampioen het BK in Lille.

2 weken later verscheen Wellens in Hoogstraten aan de start met gele broekspijpen en een rood middenvlak.

Na het WK in Pontchâteau, waar Wellens een bisnummer opvoerde en weer wereldkampioen werd, ging hij in Harnes voor een zwarte variant met rode en gele tinten.

Inspiratie voor Nys junior?