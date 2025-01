EK shorttrack LIVE: Stijn Desmet flitst opnieuw naar zilver op de 1.500 meter

Desmet stoot door op 500, 1.000 én 1.500 meter

Ondanks zijn heupproblemen is Stijn Desmet toch goed aan het Europees kampioenschap begonnen. Op dag 1 plaatste hij zich voor de volgende rondes in alle wedstrijden die hij rijdt: de 500, de 1.000 en de 1.500 meter.



Desmet begon de dag door zich via een overwinning op de 1.500 meter voor de halve finales te kwalificeren.



In de reeksen van de 500 meter kwam Desmet in een leidende positie in de laatste ronde ten val. De Oekraïner Oleg Gandej kreeg daarvoor een straf, Desmet kan het toernooi in de kwartfinales voortzetten.



Ook op de 1.000 meter verzekerde Desmet zich van een vervolg. Vorig pakte hij brons op de 500 en de 1.000 meter.



Fré Van Damme (1.500 m) en Ward Pétré (500 en 1.000 m) werden naar de herkansingen verwezen.