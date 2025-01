Dolblije Toon Aerts glundert na langverwachte zege in Otegem: "Kicken! Een gevoel dat ik lang heb moeten missen"

En of deze zege hem deugd heeft gedaan. Toon Aerts boekte in Otegem zijn eerste overwinning sinds zijn dopingschorsing. Na drie jaar droogte mocht onze landgenoot dus eindelijk nog eens zijn handen in de lucht gooien. "En dat was echt kicken", klonk het bij de uitgelaten winnaar na een beklijvende sprint.

Zijn glimlach kon niet groter zijn.

Na bijna drie jaar zonder zege door een dopingschorsing, kon Toon Aerts eindelijk nog eens zijn handen in de lucht gooien tijdens de cross in Otegem.

"Dat was echt kicken", klonk het bij een duidelijk opgeluchte Aerts. "Ik heb er wel enorm voor moeten koersen, want ik was niet mee in het begin, maar dit is wel opnieuw een leuk gevoel."

"Ik had het in mijn hoofd eigenlijk al een paar keer opgegeven, maar telkens pepte ik mezelf weer op: 'niet janken'. Zo ben ik toch weer bij de kopgroep geraakt en heb ik kunnen sprinten voor de overwinning."

En zo weet Aerts weer wat winnen is. Zijn laatste zege dateert al van 2022 in Lille.

"Ik herinner mij nog dat ik daar vanaf de eerste meters kon wegrijden. Dat is een gevoel dat ik lang heb moeten missen. Gisteren op het BK voelde ik me ook eigenlijk al goed, en vandaag kwamen die benen op het einde weer terug. Dan is het machtig om in zo'n sprint te winnen."