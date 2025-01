Bommetje in bokswereld: net na bekendmaking nieuwe kamp kondigt Tyson Fury pensioen aan in cryptische video

Zien we Tyson Fury nooit meer in een boksring? De "Gypsy King" kondigde in een cryptische video op zijn Instagram (opnieuw) zijn pensioen aan. Opvallend: nog geen twee dagen geleden vertelde bokspromotor Eddie Hearn dat Wembley gereserveerd was voor een nieuwe Fury vs. Joshua. "Ik heb genoten van elk moment", klonk het toch besluitend.