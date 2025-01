Stefaan Henderyck bemachtigt PDC Tourkaart voor 2 seizoenen

De 50-jarige West-Vlaming won met 6-3 zijn openingswedstrijd van de Fransman Nicolas Thuillier, waarna hij in ronde twee de Japanner Yoshihisa Baba met 6-2 uitschakelde.

Voor een plaats bij de laatste zestien ging de Duitser Patrick Klingelhoefer (PDC 181) met 6-5 voor de bijl. Voor een plaats in de kwartfinales moest hij echter met 6-3 het onderspit delven voor de Nederlander Maik Kuivenhoven (PDC 75), de latere winnaar.

Henderyk, die op het tweede Final Qualifying-toernooi de halve finales haalde, telde na vier toernooien een legsaldo van plus 20 waarmee hij in de eindstand achtste werd. Een plaats in de top 12 was goed voor een PDC Tourkaart. De winnaars van de toernooien waren sowieso zeker van hun plaats op de PDC Pro Tour.

Bij de 474 kandidaten aan de EU-school (er is ook een UK-school) waren er 44 Belgen. Daarvan konden er 9 doorstoten naar de finalefase, o.a. ex-prof Brian Raman en Xanti Van den Bergh, jonge broer van Dimitri Van den Bergh.

Uiteindelijk kon dus enkel Henderyck zich verzekeren van een tourkaart, die na twee jaar vervalt. De top 64 van de wereldranking behoudt sowieso zijn kaart.

Zo zijn er volgend jaar zes Belgen met een tourkaart van de PDC: Dimitri Van den Bergh, Mike De Decker, Kim Huybrechts, Andy Baetens, Mario Vandenbogaerde en Stefaan Henderyck. Ronny Huybrechts (met pensioen) en Robbie Knops verloren hun kaart.