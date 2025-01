Op het programma van het BK veldrijden vandaag: nieuwelingen, beloften en eliterenners

In Heusden-Zolder zijn we toe aan dag 2 van het Belgisch kampioenschap veldrijden. De nieuwelingen openen vandaag, daarna crossen de beloften (13.45 uur) en de eliterenners (15.15 uur). De wedstrijden van de beloften en de elite kan je rechtstreeks bekijken via Sporza. Ook op Radio 1 zijn we er live bij.