Jan Vertonghen past voor een job als coach na zijn carrière: "Daar kan ik 10 redenen voor geven"

do 16 januari 2025 10:41

Jan Vertonghen spreekt dit seizoen meer met woorden, dan met zijn voeten. Net toen de Anderlecht-verdediger bijna weer fit was na een achillespeesletsel, gooide 2 weken geleden zijn enkel roet in het eten. Hij werkt hard aan zijn terugkeer, maar denkt ook al na over wat na zijn voetbalcarrière. "Ik heb echt wel mijn idee over hoe het moet bij een club en ook bij de Duivels, maar ik ben niet klaar om mij ergens te binden."

Jan Vertonghen werd vrijdag gelauwerd met de Vlaamse Reus en sprak al uitgebreid over zijn nieuwe blessure. De verdediger van Anderlecht, die op 24 april 38 jaar wordt, ziet het einde van zijn carrière met rasse schreden dichterbij komen. "Ik heb er de afgelopen 3, 4, 5 jaar al heel veel over nagedacht", vertelt hij aan Sportweekend. "Ik heb altijd gezegd dat ik een nieuwe fulltime job wou hebben op de dag dat ik stop." "Dat idee overheerst niet meer, omdat ik zo veel verschillende interesses heb, dat ik ook even afstand wil nemen." Ook al heeft Vertonghen een trainersdiploma, hoofdcoach worden ziet hij sowieso niet zitten. "Dat sluit ik uit", is hij formeel. "En ik kan echt 10 redenen geven waarom ik dat niet wil doen."

De tijd en het werk die die job van hoofdtrainer vereist, past niet met hoe ik mijn gezinsleven wil invullen. Jan Vertonghen

"De voornaamste is dat ik niet de man en de vader kan zijn voor mijn gezin als ik hoofdtrainer ben. Ik zie die balans niet. De tijd en het werk die die job vereist, past niet met hoe ik mijn gezinsleven wil invullen. Iedereen moet dat voor zichzelf doen."

Zijn gezin is Vertonghen te dierbaar. "Je hebt heel veel momenten dat je er wel kunt zijn. Maar ik weet hoe ik opga in een job en ik kan de passie niet brengen in het trainersvak als ik weet dat ik ook met anderen rekening moet houden. Dus het gaat puur om balans en die kan ik niet geven aan mijn gezin."

"Ik heb echt wel mijn idee over hoe het moet op clubniveau"