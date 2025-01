Geen 4e titel voor Plapp: hij "gunt" ploegmaat Luke Durbridge het Australisch kampioenschap op de weg

Van een groot gebaar gesproken. Luke Plapp kon in Perth naar een historische 4e opeenvolgende Australische titel snellen, maar met de streep in zicht koos hij ervoor om de titel aan zijn ploegmaat Luke Durbridge te gunnen.



Al was het niet dat Durbridge de titel niet verdiende. De 33-jarige hardrijder zat de hele dag in de aanval en vertrok op zo'n 80 kilometer van de finish voor een solotocht. Bij het ingaan van de laatste ronde kreeg Durbridge het gezelschap van Plapp, maar het peloton zou de twee niet meer inrekenen.



Dus konden de ploegmaats het onder elkaar uitmaken wie de titel in de wacht zou slepen. Plapp toonde zich een ware ploegmaat en liet Durbridge in zijn thuisstreek voor de tweede keer Australisch kampioen worden.



Voor Durbridge is het een zoete revanche. Tijdens het Australisch kampioenschap tijdrijden leek Durbridge op weg naar het brons achter winnaar Plapp en Vine, maar werd hij in de slotfase verkeerd gestuurd door zijn ploegleider. Geen brons dus, wel een opgave uiteindelijk. Al zal hij daar nu niet meer te veel aan denken.



Bij de vrouwen verraste de 20-jarige Lucinda Stewart. Ze was de snelste van een kopgroep van 4.