Emoties laaien op tussen coaches Sven Vandenbroeck (Zulte Waregem) en Stijn Stijnen (Patro Eisden): "Betaal wat je kapotmaakt"

De topper tussen Zulte Waregem en Patro Eisden in 1B was er een op het scherpst van de snee. Na de wedstrijd kreeg Zulte-coach Sven Vandenbroeck geen hand van Patro-collega Stijn Stijnen. "Omdat hij een eigendom van onze club beschadigd heeft en die weigert te betalen", stelt Stijnen. "Laat hem maar doen", antwoordde Vandenbroeck.

In de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Patro Eisden Maasmechelen viel gisteravond wat te beleven. Eerst kwam Patro 0-2 voor in Regenboogstadion, wat uitbundig gevierd werd door de bezoekers, daarna maakte Zulte Waregem er in 10 minuten 3-2 van.

Na de match serveerden de coaches nog een naspel van de gebeurtenissen. Zulte-coach Sven Vandenbroeck ging op zoek naar Patro-trainer Stijn Stijnen, maar hij geraakte niet tot bij de voormalige doelman. De wedstrijdleiding en stafleden verhinderden een ontmoeting tussen de twee.