Club Brugge klopt zich op de borst na "volwassen match": "We wisten hoe Anderlecht zou spelen"

Alleen maar lachende gezichten bij Club Brugge. Met een 0-3-zege op Anderlecht heeft het toch weer, zeker cijfermatig, een statement afgevuurd in Brussel. "Onze zege is verdiend en volwassen", klonk het.

"Maar over de hele match bekeken is dit een verdiende en volwassen zege", sprak de aanvoerder, die vond dat het tactische plannetje van Anderlecht zeker niet nadelig was.

"We hebben volwassen gespeeld op een niet al te gemakkelijk veld. Dat zag je ook aan de kansen die we hebben weggegeven. Dat kwam vooral door balverlies na een verkeerde stuit op het veld."

0-3. Het is een resultaat waarmee je kan uitpakken op het veld van de eeuwige rivaal. Club Brugge evenaart zo zijn grootste zege ooit op het veld van Anderlecht. In 1993 velde Lorenzo Staelens paars-wit met een hattrick.

We hebben een gecontroleerde match gespeeld en we hebben op de juiste momenten gescoord.

Simon Mignolet bevestigde de analyse van Vanaken. "We wisten hoe Anderlecht zou spelen en we hebben net voor de match nog goed bijgeschakeld toen we wisten dat ze nieuwe namen in de ploeg zetten."

"Het plannetje klopte en als je jouw taken uitvoert, dan maak je het jezelf makkelijk", aldus de doelman, die wel af en toe secuur moest ingrijpen. "Er was in de eerste helft een belangrijk moment met Dreyer. Zijn kans had de match kunnen kantelen."

"Voor de rest hebben we een gecontroleerde match gespeeld en hebben we op de juiste momenten gescoord. Ook met die derde goal, want daar doen we de match op slot."