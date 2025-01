Belgische biatleten sluiten aan bij de subtop met historische 7e plaats in gemengde estafette

De Belgische ploeg is op de wereldbekermanche biatlon in Oberhof (Duitsland) als 7e (op 23) geëindigd in de gemengde aflossing. Dat is de beste Belgische prestatie. De overwinning was voor het Zweedse kwartet.

De namiddag kon nochtans niet veel slechter beginnen voor de Belgische biatleten. Florent Claude moest na 4 missers zowaar bij het liggend schieten de strafronde in (in de estafette krijg je 3 extra kogels) en zo verzeilde België in de achterhoede.

Maar Thierry Langer zette de inhaalrace op de rails en gaf als 13e het stokje door aan Lotte Lie. Die leverde een vlekkeloze prestatie op de schietbaan af en maakte nog een keer 4 plaatsen goed.

Slotloopster Maya Cloetens ging op dat elan voort en won nog 2 plaatsen voor de Belgian Lynxes, de naam van de Belgische biatleten. Cloetens kwam als 7e over de finish. Die 7e plaats is het beste Belgische resultaat in een gemengde estafette. Eerder dit seizoen was België als eens als 10e geëindigd in Kontiolahti (Finland).

De Belgen hadden 2'40"6 achterstand op het Zweedse team. Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Oberg en Elvira Oberg haalden het in 1u04:24 voor het Franse kwartet (Fabien Claude, Eric Perrot, Jeanne Richard en Lou Jeanmonnot), tweede op 12"8. Noorwegen (met Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bø, Ingrid Landmark Tandrevold en Maren Kirkeeide) vervolledigde het podium.