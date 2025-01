Valse start voor Genk. Na amper vijf minuten in de wedstrijd tegen OH Leuven verspeelde Matte Smets de bal en trok hij daaropvolgend aan de noodrem. Bert Put is meteen onverbiddelijk voor de talentrijke verdediger: rode kaart. Een streng maar rechtvaardig verdict voor de jeugdzonde. Bekijk de fase hieronder.