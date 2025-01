Kvaratschelia, spitsbroeder van Lukaku bij Napoli, wil Serie A-leider verlaten: "Ontgoocheling"

Kvaratschelia is collega-aanvaller van Romelu Lukaku bij Napoli, dat op kop staat in de Italiaanse eerste klasse. Hij zou volgens de media in de belangstelling staan van PSG.



"We zullen wel zien wat er zal gebeuren", verwoordde Conte. "Tegen Verona zal hij alvast niet spelen, dat betekent dat we een belangrijke speler verliezen."



Conte vulde aan dat de Georgiër in de zomer al weg wilde, maar dat hij hem toen finaal nog kon overtuigen om te blijven.



"Ik ben me ervan bewust dat dit een donderslag bij heldere hemel is, maar ik zet hier een stapje terug. Ik wil niet dat hij morgen, mocht hij blijven, zou denken dat ik hem hier aan de ketting hield."



De 23-jarige Kvaratschelia speelt sinds juli 2022 voor Napels en was een van dé bewerkers van de titel in 2023, hij werd toen uitgeroepen tot beste speler van de Serie A.



Zijn contract loopt af in 2027, volgens de Italiaanse pers wil Napoli 80 miljoen euro van gegadigde clubs.



Dit seizoen maakte "Kvara" 5 doelpunten in 17 competitieduels, sinds 29 oktober staat hij droog. Lukaku zit aan 7 competitietreffers.