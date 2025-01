"De zege was voor hem": ploegmakkers geven Matte Smets rugdekking na ongelukkige rode kaart

Vergeven en vergeten? De wedstrijd tegen OH Leuven begon behoorlijk dramatisch voor Genk en Matte Smets. De talentrijke verdediger pakte al na vijf minuten een rode kaart na een jeugdzonde. "We hebben het niet als excuus, maar als motivatie gebruikt", waren zijn ploegmakkers nadien immer vergevingsgezind.

Moeilijk gaat ook, zeker?

Hoewel KRC Genk al na 5 minuten al met 10 man verder moest, zette het OH Leuven in de tweede helft toch schijnbaar makkelijk opzij.

Het had helemaal anders kunnen uitdraaien, maar de jeugdzonde van Matte Smets was achteraf dus niet meer dan een voetnoot in het verhaal.

"Ach, hij deed niet met opzet", was Steuckers mild. "We hebben het ook niet als excuus, maar als motivatie gebruikt om te tonen dat we het ook met tien konden flikken. We hebben het alvast perfect opgelost."

Kayembe knikt: "De overwinning was voor hem. Hij speelt een goed seizoen en zoiets kan gebeuren, natuurlijk."

Trainer Thorsten Fink toonde zich eveneens vergevingsgezind. "Hij is vaak streng voor zichzelf wanneer hij een fout maakt, maar het is en blijft een topspeler."

"Als centrale verdediger kom je ook in dergelijke situaties en kun je fouten maken. Ik denk dat hij vorig jaar amper een kaart heeft gepakt. Het was de eerste keer voor hem. Wij zeggen dan: mond spoelen en doorgaan."

Achteraf zongen de fans hun chouchou ook nog eens collectief toe: vergeven en vergeten.