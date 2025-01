Zizou Bergs staat in eerste finale tegenover jeugdheld Gaël Monfils: "Ik kopieerde soms zijn straffe slagen"

Het nieuwe tennisseizoen is uitstekend begonnen voor Zizou Bergs. Onze landgenoot plaatste zich vrijdag op het toernooi van Auckland voor zijn eerste ATP-finale, waarin hij het opneemt tegen collega-showbeest Gaël Monfils. "Ik had in de derde set echt niet meer verwacht te winnen."

Ook in Nieuw-Zeeland hebben ze deze week kennisgemaakt met Zizou Bergs. In zijn energieke stijl en met een oerkreet van jewelste ramde onze landgenoot zich in Auckland richting zijn allereerste ATP-finale.

"Dit is echt geweldig", stak Bergs van wal na zijn felbevochten zege tegen het Portugese reekshoofd Nuno Borges.

"Ik had echt niet meer verwacht te winnen, zeker in de derde set toen ik op achterstand kwam. Maar om het dan nog over de streep te trekken is bijzonder. Zeker voor een vol stadion en in deze sfeer."



"In de tweede set kreeg ik kansen, maar verloor ik mijn eigen intensiteit", ging Bergs verder. "Borges werd heel sterk. Ook in de derde set had ik het echt lastig, vooral met zijn backhand.