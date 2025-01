Vrieskou tovert aankomstzone BK veldrijden in Zolder om in schaatspiste: "Onmogelijk om op te fietsen"

Glibberen en glijden vandaag op het BK-parcours in Zolder. Door de vrieskou is de aankomstzone een ware ijsbaan geworden. De organisatie mag niet met zout strooien op het asfalt, omdat het racecircuit dan beschadigd zou raken. "Het is echt spekglad", vertelt onze man ter plekke Bavo Mortier.