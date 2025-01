Toumani Camara blijft vlot scoren in 2025 maar gaat met Portland ten onder tegen Dallas

In de NBA heeft het Portland van Toumani Camara zijn wisselvallige reeks verdergezet. Na de zege tegen New Orleans donderdag, werd er vrijdag verloren van Dallas, dat zonder Luka Doncic en Kyrie Irving aantrad. Camara was wel weer goed bij schot en liet voor de zesde wedstrijd op een rij dubbele cijfers noteren.

Dat Toumani Camara stappen vooruit heeft gezet in zijn tweede jaar in de NBA was de eerste maanden van het nieuwe seizoen al duidelijk geworden. Onze landgenoot lijkt in 2025 nu ook offensief te ontbolsteren.

Vrijdag was de forward van de Portland Trail Blazers tegen de Dallas Mavericks opnieuw goed voor 11 punten. Camara liet zo al voor de zesde wedstrijd op een rij dubbele cijfers optekenen. In 2025 zit onze landgenoot gemiddeld aan 15 punten per wedstrijd.

Camara kon Portland wel niet aan winst helpen tegen de Mavericks, die zonder hun geblesseerde sterspelers Luka Doncic en Kyrie Irving aantraden. Dallas, de verliezende finalist van vorig jaar, won met 117-111 na een dominant vierde kwart.

Met 13 zeges en 24 nederlagen bengelt Portland nog steeds op de dertiende plaats (op vijftien ploegen) in de Western Conference. Dallas staat met 22 zeges en 16 nederlagen voorlopig op de vijfde plaats.