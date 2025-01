Net niet naar Liverpool in zomer, nu wel naar Anderlecht: "Grootste wapen van Cesar "Chino" Huerta is zijn dribbel"

vr 10 januari 2025 19:11

Zijn koffer stond klaar om naar Liverpool te vertrekken, maar op de slotdag van de Engelse zomermercato liep de Mexicaanse vleugelspeler Cesar Huerta zijn transfer naar de topclub mis. Enkele maanden later maakt Anderlecht de Europese droom van de international waar. De Mexicaanse voetbaljournalist Daniel Reyes typeert zijn landgenoot.

Daniel Reyes Villaseñor was de enige Mexicaanse journalist die Cesar Huerta woensdag in Schiphol stond op te wachten.



"Ik heb daar al veel Mexicaanse voetballers die naar Europa komen, verwelkomd. Nooit eerder zag ik zo'n grote glimlach, hij was heel blij", vertelde de journalist van Fox Sports en Claro Sports die in Den Haag woont en met een Nederlandse getrouwd is.



"Het was dan ook zijn grote droom om naar Europa te komen. Ook de Spaanse ploegen Osasuna, Girona en Las Palmas waren geïnteresseerd, maar Huerta wilde per se naar Anderlecht."



Waarom? "Anderlecht was een van de eerste ploegen die met hem sprak. Ze wilden hem echt graag. Ze zijn naar Mexico gegaan, waar ze hem live heben bezig gezien."



"Twee weken geleden was hij ook al in Brussel. Hij heeft toen een match van Anderlecht gezien en de stad bezocht."



"Anderlecht is een van de grootste clubs van België en speelt de Europa League. Dat speelde ook een rol: heel wat Latijns-Amerikaanse voetballers dromen van de Europa en Champions League."

Bij Pumas, een van de 4 topclubs in Mexico, groeide hij uit tot de beste speler. Voetbaljournalist Daniel Reyes

Krullenbol met een dribbel

Huerta speelde sinds 2022 in Mexico bij Pumas, een van de 4 topclubs. Daarvoor was de linksbuiten aan de slag bij Chivas, nog een topclub. "Daar ging het niet zo goed, maar bij Pumas groeide hij uit tot de beste speler."



"Hij is heel populair in Mexico. Er was heel wat media bij zijn vertrek deze week. Door zijn look - met zijn krullen, maar ook omdat hij heel goed kan dribbelen. Dat is zijn voornaamste kwaliteit. Hij scoort ook, maar dat is niet meteen zijn sterkste deel."



Zijn krullenbol verklaart ook zijn bijnaam "Chino": "In Mexico noemen we iemand met krullen "Chino", vandaar noemt iedereen hem daar Chino Huerta."

Bij zijn vertrek in Mexico Stad verklaarde Huerta lachend dat hij van voetballen bij 30 graden in de zon naar -5 graden vertrok.



Uit ervaring weet Reyes dat de meeste Mexicanen een paar maanden nodig hebben om zich aan te passen. "Het is ook makkelijker voor hen om in de zomer te komen, dan schijnt de zon, zijn de dagen langer."



"Maar Huerta weet hoe koud het hier is. Hij was hier onlangs. Hij zal zich wel aanpassen. Want hij is enorm gemotiveerd om zijn droom waar te maken."



"Ik denk dat hij eerder het voorbeeld van Hirving Lozano zal volgen, die ook meteen potten brak bij PSV (waar hij in 2017 belandde, red)."



Liverpool

Vorige zomer lekte in de Mexicaanse media uit dat Huerta een deal naar Liverpool op de slotdag van de Engelse mercato gefnuikt zag. "Mijn koffer stond klaar", verklaarde de 15-voudige international daar zelf over.



De aanvaller - linksbuiten is zijn favoriete positie, maar hij kan ook rechtsbuiten of centraal spelen - baalde op die 30e augustus: "Er was een probleempje en de deal ging niet door", legde hij toen uit in de Mexicaanse media. "Dat was een trein die maar één keer passeert, besef ik."



De 24-jarige spits zou permanent naar Liverpool verhuizen, maar meteen uitgeleend worden aan een andere Europese club, omdat het team van coach Arne Slot zijn quota voor niet-Europese spelers al bereikt had.



Pumas-voorzitter Luis Gonzalez bevestigde dat "Liverpool de kwaliteiten van Huerta erkende, maar dat een intern probleem bij de club waar Huerta naartoe zou gaan de overgang tegenhield". Er was sprake van Coventry.



Dus bleef hij nog even bij Pumas, waar hij dit seizoen 5 keer scoorde en 4 assists gaf in 17 wedstrijden. In totaal trok hij 87 keer het shirt van Pumas aan, goed voor 20 doelpunten en 15 assists.

"Hij kan zeker het hoogste niveau halen"

Onze Mexicaanse voetbalman vond het verhaal van Liverpool "verrassend": "Huerta is goed, maar Liverpool is toch nog een ander kaliber."



"Al denk ik zeker dat hij het hoogste niveau kan halen. En dat zegt ook de nieuwe Mexicaanse bondscoach, Javier Aguirre, die in Spanje werkte."



"Huerta kan zeker succes kennen in Europa en heeft met Anderlecht de juiste keuze gemaakt. Hij praatte met de Argentijn Lisandro Magallan, zijn ploegmaat bij Pumas en ex-Anderlecht, over de Brusselse club."



"Persoonlijk denk ik dat voor spelers uit de Mexicaanse Liga de Belgische, Nederlandse of Portugese competitie een goede eerste stap is."



"Na enkele jaren kan hij dan eventueel de overstap maken naar Spanje of Engeland..."

Persoonlijk denk ik dat voor spelers uit de Mexicaanse Liga de Belgische, Nederlandse of Portugese competitie een goede eerste stap is. Daniel Reyes

Reyes verwacht dan ook wel wat van zijn landgenoot. "Er zijn heel weinig Mexicaanse spelers in Europa. Dat is omdat ze in eigen land heel veel geld kunnen verdienen, meer dan in Europa."



"Huerta zou in Mexico meer verdienen dan bij Anderlecht. Maar omdat hij enorm gemotiveerd is en met zijn kwaliteiten denk ik dat hij zoals Lozano bij PSV snel zijn kunnen zal laten zien. Al weet je dat nooit zeker..."