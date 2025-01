Na veroordeling 3x3-spelers: welke rol speelden basketbalfederaties in fraudezaak? "Volgende week overleg"

In de zaak rond de fictieve 3x3-basketbaltoernooien is duidelijk geworden dat de spelers niet alleen handelden. De raden van bestuur van Basketbal Vlaanderen en Basketball Belgium steken de koppen bij mekaar. Ook de minister van Sport reageert: "Spijtig dat de sportieve prestatie overschaduwd wordt."

Een eventmanager van de Vlaamse federatie werd schuldig bevonden in de rechtbank, maar hij zou niet de enige zijn.

De (voormalige) basketbalspelers Nick Celis, Anthony Chada en Thierry Mariën zijn woensdag veroordeeld wegens fraude richting de Olympische Spelen van Tokio. Uit het vonnis blijkt dat meerdere medewerkers van de basketbalfederaties op de hoogte waren of zelfs meewerkten.

Sport Vlaanderen volgt de zaak op de voet. De overkoepelende Vlaamse sportfederatie financiert Basketbal Vlaanderen met de nodige subsidies.

CEO Philippe Paquay wijst erop dat de procedure nog niet ten einde is: "In Gent is een zaak lopende bij de onderzoeksrechter om verder onderzoek te doen naar de betrokkenheid van de federatie. Sport Vlaanderen heeft zich burgerlijke partij gesteld."

Dat onderzoek wil Paquay eerst afwachten. "Het is aan de basketbalfederatie, waar ik contact mee heb, om stappen te nemen", zegt hij.

Intussen heeft Sport Vlaanderen (een deel van de) subsidies van de 3x3-ploeg al teruggevorderd. "Het geld van de Vlaamse belastingbetaler in dat project

hebben we teruggekregen van Basketbal Vlaanderen", verduidelijkt Paquay.